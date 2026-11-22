بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشرها العام بواقع 38.18 نقطة، ما نسبته 0.45 في المئة، ليبلغ مستوى 8461.25 نقطة.

وتم تداول 351.6 مليون سهم، عبر 18249 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت 68.2 مليون دينار كويتي (نحو 210.7 مليون دولار أمريكي).

وهبط مؤشر السوق الرئيسي بقدر 21.63 نقطة، بنسبة 0.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8403.39 نقطة، وسط تداول 163.8 مليون سهم من خلال 9042 صفقة نقدية، بقيمة 22.7 مليون دينار (نحو 70.14 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 43.67 نقطة، بنسبة 0.49 في المئة، ليبلغ مستوى 8912.66 نقطة، بعد تداول 187.8 مليون سهم عبر 9207 صفقات نقدية، بقيمة 45.5 مليون دينار (نحو 140.5 مليون دولار).

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 8.23 نقطة، بنسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 9191.57 نقطة، من خلال تداول 150.3 مليون سهم عبر 7517 صفقة نقدية، بقيمة 20.6 مليون دينار (نحو 63.6 مليون دولار).