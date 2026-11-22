إصابة 6 بعدوان سعودي على محطة شركة النفط
أصيب ستة مواطنين جراء استهداف طيران العدو السعودي فجر اليوم العاصمة صنعاء.
وأكد متحدث وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي في بيان، أن طيران العدو السعودي استهداف محطة شركة النفط في شارع الستين ما أدى إلى إصابة ستة من العاملين، وأضرار مادية.
وأشار إلى أن الغارات طالت مبنى شركة النفط، ما أدى إلى أضرار جسيمة فيه.
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