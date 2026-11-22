الجُبَر: التوجه نحو الذكاء الاصطناعي من أهم الحلول العصريةدعا رئيس الجامعة التخصصية الحديثة الدكتور مجاهد الجُبَر، الحكومة والقطاع الخاص التوجه بكل ثقلها نحو الذكاء الاصطناعي باعتباره من أهم المخارج والحلول العصرية للعديد من الدول النامية.

وأوضح الجُبَر أن تعليم الذكاء الاصطناعي في اليمن يتطور يوما بعد يوم، من خلال التوجه الحكومي ممثل بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والجهات الاخرى والقطاع الخاص، رغم الظروف التي يمر بها البلد إلا أن هناك خطوات ترتقي الى بداية قوية نحو المنافسة على المستوى الاقليمي.

وباعتبار الدكتور الجُبَر احد أفضل متخصصي الذكاء الاصطناعي يقود رئيس الجامعة التخصصية الحديثة نحو الذكاء الاصطناعي حيث برزت بشكل كبير في هذا الجانب، كونه التخصص الذي يقود العالم نحو الثورة الصناعية الرابعة، وعنوان للتقدم والتحولات الحاصلة حيث أصبحت تطبيقاته في مختلف المجالات سواء الطب والهندسة والزراعة او الادارة والتسويق وغيرها، مؤكدا أن الجامعة ركزت على هذا التخصص لأنه عنوان للثورة الصناعية الرابعة والتقدم، والذي أخذ حيزا كبيرا في الجامعة الذي وفرت له أحدث المناهج والكوادر المؤهلة والكفؤة.

وأشار الى ضرورة التوجه لتعليم الذكاء الاصطناعي وفق معايير ورؤى وخطط واضحة، حيث أن هناك بعض الجامعات فتحت اقسام ذكاء اصطناعي بدون رؤية واضحة ولا خطط دراسية واضحة ولا كادر تدريس مؤهل، إلا أن هناك وعي مجتمعي يستطيع الطالب من خلاله اختيار الجامعة التي تقدم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.