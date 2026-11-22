92 مستوطنًا يُدنسون المسجد الأقصىاقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وسط تشديد الإجراءات العسكرية بحق المصلين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 92 مستوطنًا اقتحموا المسجد، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، تخللتها طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحسب ما نقلته وكالة "سند" الفلسطينية للأنباء.

وفي المقابل، شددت قوات العدو الإسرائيلي إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت هويات المصلين الوافدين إليه عند بواباته الخارجية، في إطار القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن مساعٍ متواصلة لتكثيف الوجود الاستيطاني داخل المسجد الأقصى، وفرض طقوس دينية فيه، بما يمس وضعه التاريخي والقانوني القائم، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات تغيير هويته وفرض وقائع جديدة في باحاته.

وتأتي الاقتحامات في سياق تصعيد متواصل للانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، عبر تكثيف اقتحامات المستوطنين وأداء الصلوات والطقوس التلمودية داخل باحاته، بالتوازي مع التضييق على المصلين وسياسة الاعتقالات والإبعاد.

ووفق تقرير ربعي لمحافظة القدس، اقتحم 27,830 مستوطنًا المسجد الأقصى خلال الربع الثالث من عام 2026، فيما أصدرت سلطات الاحتلال 73 قرار إبعاد بحق مقدسيين، معظمها عن المسجد الأقصى.

وشهد شهر أكتوبر الماضي تصعيدًا لافتًا، إذ وثّقت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اقتحام 1,910 مستوطنين الأقصى في يوم واحد، مطلع الشهر، خلال ما يسمى عيد العرش، تخللتها طقوس تلمودية جماعية، بالتزامن مع عرقلة وصول المصلين إلى المسجد.

