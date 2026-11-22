81 غارة عدوانية خلال 24 ساعة
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 81 غارةً جويةً وصاروخًا.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب ولحج والبيضاء والحديدة من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت خمسة آلاف و581 غارة جوية وصاروخًا.
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