احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط ودرجات وآلية تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى للصف الأول الثانوى بالمدارس الثانوية الفنية، موضحة أنه في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 134، الخاص بتطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية وما تضمنه من أحكام منظمة لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية الفنية وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2026 / 2027.

أولاً: درجات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

تدرس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق الخطة الدراسية المقررة ، ويمتحن فيها الطلاب وتُعد مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وتكون الدرجة الكبرى للمادة 100 درجة والدرجة الصغرى للنجاح 50 درجة

ثانياً: توزيج درجات التقييم خلال الفصل الدراسي الواحد

توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد من ١٠٠ درجة وفقاً للجدول التالي :

امتحان الفصل الدراسي : 30%

اختبار شهري أول : 15%

اختبار شهري ثاني : 15%

السلوك والمواظبة : 10%

كشكول الحصة والواجب : 15%

التقييم الأسبوعي : 15%

مع مرعاة أن درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي 30% تقسم إلى 20% تحريري و 10% علي اختبار المنصة

ضوابط احتساب الدرجة والنجاح

-تحتسب درجة الطالب وفق عناصر التقييم والنسب المحددة بالقرار الوزاري مع الالتزام بالمعادلة المنظمة لاحتساب الدرجة.

- طلاب الدمج تحسب درجة امتحان الفصل الدراسي لهم من 30% (تحريري) فقط

معادلة احتساب درجة الطالب

الدرجة الحاصل عليها الطالب -متوسط درجة الطالب x النهاية العظمى للمادة+100

رابعاً : الاختبارات والتقييمات

- تلتزم المدارس بمتابعة التقييمات الأسبوعية وعقد الاختبارات الشهرية وأعمال السنة وامتحان نهاية كل فصل دراسي ، وفق توزيع المنهج والمواعيد المحددة

- كتابة درجات الطلاب في السجلات والكشوف المعتمدة والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لها.

- يتم إعداد اختبارات الشهور وامتحان نهاية الفصل الدراسي من التقييمات الأسبوعية التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي

- أسئلة امتحان نهاية الفصل الدراسي تتكون من 50% أسئلة مقالية و 50% أسئلة موضوعية

- يعقد الامتحان العملي لنهاية الفصل الدراسي على منصة اليابانية QUREO وفق المواعيد التي تحددها وترسلها

خامسا : تدريس المادة

- تلتزم مدارس التعليم الفني بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق الخطة وتوزيع المنهج المعتمد ، وعدد الحصص المقررة ، وعدم استغلال الحصص المخصصة للمادة في تدريس مواد أو أنشطة أخرى مع مراعاة الجانب العملي والاستفادة من معامل الحاسب الآلي والإمكانات التكنلولوجية المتاحة بالمدرسة.

سادسا : الفئات الطلابية المستهدفة وغير المستهدفة بدراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعليم الفني

- طلاب الصفوف الأولى بنظام البكالوريا التكنولوجية بمختلف نوعيات التعليم الفني (نظام الثلاث سنوات ، نظام الخمس سنوات) مستجدين أو ياقين للإعادة تدرس لهم المادة وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالى.

- طلاب الدمج التعليمي : تدرس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لهم ، ويتم تقييمهم فيها وفقا للضوابط المحددة في هذا الشأن مع استثنائهم من الدخول على المنصة ودراسة محتواها ، على أن يكون تقييمهم وفقًا لمواصفات الورقة

الامتحانية المخصصة لطلاب الدمج ، طبقا للقرار الوزاري رقم 27 بتاريخ لسنة 2023.

الفئات الطلابية غير المستهدفة بدراسة المادة:

- طلاب التعليم الثانوي المهني : لا يتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس الثانوية المهنية أو الملتحقين ببرامج التعليم الثانوي المهني (العام - العامين ).

- طلاب العمال : لا يتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب الملتحقين بنظام العمال ، حيث أن تلك الفئة من الطلاب غير مطالبين بالانتظام بالدراسة

سابعا : المتابعة الفنية

يتولى مستشار البرمجة والذكاء الاصطناعي موجهو عموم وموجهو الحاسب الألي بالتعليم الزراعي والتجاري والفندقي ومشرفي المادة بالتعليم الصناعي بالمديريات والإدارات التعليمية المتابعة الفتية لتنفيذ المادة والتأكد من:

- انتظام تدريس المادة وفقًا للخطة الدراسية وخريطة توزيع المنهج المعتمدة، والالتزام بتدريس الموضوعات المحدد لتدريسها خلال القترة الزمنية وفقًا للتوزيع المقرر.

- تنفيذ التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية وأعمال السنة في مواعيدها.

- صحة توزيع ورصد الدرجات وفق النسب المقررة.

- تنفيذ امتحانات نهاية الفصل الدراسي وفق القواعد المنظمة.

- سلامة سجلات المادة وأعمال السنة والتقييمات والاختبارات.

- رصد أي معوقات تؤثر في تتفيذ المادة ورفعها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

- تتولى إدارات التوجيه العام بالمديريات التعليمية ترشيح موجه مقيم بكل مدرسة ثانوية فنية (نظام السنوات الثلاث) بالفترتين الصباحية والمسائية لمتابعة تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وإعداد تقرير يومي بنتائج المتابعة يوافى به التوجيه الفني بالمديرية المختص أسبوعيًا.

وتطبق أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٢٥ والتعليمات والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة فيما لم يرد بشأنه نص بهذه الضوابط ، وفي حال صدور تعليمات لاحقة من السلطة المختصة، يُعمل بها من تاريخ نفاذها ، وعليه تم التنبيه على جميع الإدارات والمدارس الثانوية الفنية ، للالتزام بما ورد بعاليه ومتابعة التنفيذ بكل دقة وموافاة الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بأية معوقات قد تواجه التنفيذ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.