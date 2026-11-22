احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأحد، آنا بيردي، مديرة العمليات بالبنك الدولي، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، مثمناً التوصل الى اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، الموقع في نوفمبر الجاري بين مصر والبنك، معرباً عن التطلع إلى استكمال التعاون مع البنك الدولي من خلال الإعداد للمرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، بما يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد.

أكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات، بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مستعرضاً الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، بما في ذلك ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافر السلع الأساسية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة مسار الإصلاح.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال توفير تمويل ميسر وتطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي المستدام، مشددا في ذات السياق على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير دور المؤسسات المالية الدولية بما يعكس أولويات الدول النامية ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات بكفاءة.