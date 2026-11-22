احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - انفرد منتخب اليونان بصدارة المجموعة التي تضم منتخب مصر في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بعدما نجح في حصد 6 نقاط من انتصارين على حساب مصر وبنما.

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب قطر صاحب المركز الثالث، بينما جاء منتخب بنما في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وتشهد المجموعة منافسة على المراكز المؤهلة، في ظل تساوي مصر وقطر في عدد النقاط، وهو ما يجعل المواجهات المقبلة ذات أهمية كبيرة في تحديد الترتيب النهائي للمنتخبات.

ويسعى منتخب مصر إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب وتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما يطمح المنتخب القطري إلى التقدم في المنافسة، في الوقت الذي يبحث فيه منتخب بنما عن تحقيق أول انتصار له بالبطولة بعد خسارتيه أمام اليونان وقطر.



ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين:



اليونان – 6 نقاط.

مصر – 3 نقاط.

قطر – 3 نقاط.

بنما – دون نقاط.