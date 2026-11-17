العدو يجدد غاراته على العاصمة صنعاء
عاود طيران العدو السعودي مساء اليوم، شن غاراته على العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي أن العدو السعودي عاود استهداف العاصمة صنعاء بعد ساعات من استهداف مصنع للأحذية والمنسوجات بمؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة بمديرية الثورة ما أدى إلى إصابة 16 مدنيًا، وتدمير المصنع.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدو شن 7 غارات على عزلة بني جرموز في مديرية بني الحارث.
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