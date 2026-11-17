استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم بعدما سجلت أدنى مستوى في أكثر من عام الأسبوع الماضي، بينما عكف المستثمرون على تقييم إشارات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وترقبوا تصريحات لرئيس المجلس كيفن وورش بحثا عن مؤشرات إضافية بشأن آفاق أسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3877.66 دولار للأوقية "الأونصة"، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمائة إلى 3880.60 دولار.

وهبط الذهب 4.5 بالمائة الأسبوع الماضي، متأثرًا ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقوى من المتوقع وأثارت مخاوف التضخم وعززت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، مما يقلل جاذبيته للمستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمائة إلى 47.39 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.1 بالمائة إلى 1477.76 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 985.48 دولار.