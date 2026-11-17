تألقت الفنانة الكبيرة نادية الجندي بفستان فاخر في تعاونها الأول مع دار أزياء أيمن لحموني، وذلك خلال حفل The EmiGala الذي أقيم في دبي.

جاءت هذه الإطلالة نتيجة رؤية فنية منسقة بدقة، وتنفيذ الفستان خصيصا لنادية الجندي بناءً على اقتراحات ورؤية الاستايلست إيهاب العادلي، الذي وقع اختياره على أتيليه A&L لإخراج الفستان بتنفيذ راقي، نظرا لتعاونهما في العديد من الإطلالات التي خطفت الأنظار، وبدوره حرص على إبراز رقي وأناقة الفنانة نادية الجندي بلمسة عصرية تليق بتاريخها الفني ومكانتها الكبيرة.

تميز التصميم بتفاصيل دقيقة تعكس البراعة في الحياكة، وجمع الفستان بين الفخامة الكلاسيكية واللمسات المعاصرة.

يأتي الفستان بقصة حورية Mermaid بذيل ناعم، مما يبرز قوامها الرشيق بشكل أنيق، ويتميز تصميم الجزء العلوي بشكل هيكلي مشدود Corset يحدد الخصر بدقة، مزود بثنيات عمودية بارزة تعطي إيحاءً بالطول وتضفي طابعا هندسيا فخما، مصنوع من خامة الميكادو السميكة التي تبرز التصميم الهندسي.

وجاء الفستان بياقة عريضة ومرفوعة قليلاً بطريقة دراماتيكية تلتف حول الأكتاف والرقبة مع أكمام طويلة وضيقة تزيد من رقي الإطلالة.

واعتمد الفستان على التطريزات والاكسسوارات البارزة التي زينته في منطقة الصدر ببروشات أو تطريزات براقة فاخرة تضفي لمسة من الفخامة الملكية على التصميم.

وجاءت تنورة الفستان مصنوعة من قماش التول الفاخر المطرز بالكامل بالترتر والكريستال الذهبي، مما يخلق تبايناً ساحراً بين بياض الجزء العلوي وفخامة التطريز الذهبي.