دوت الخليج -

العدو يستهدف مناطق حدودية في صعدة

استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي اليوم، عددا من المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، في إطار جرائمه المتواصلة بحق القرى الآهلة بالسكان. العدو يستهدف مناطق حدودية في صعدةاستهدف العدو السعودي بقصف مدفعي اليوم، عددا من المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، في إطار جرائمه المتواصلة بحق القرى الآهلة بالسكان. وأوضح مصدر محلي أن مدفعية العدو السعودي استهدفت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، والقرى الحدودية في مديرية رازح. وأكدت وزارة الصحة استشهاد مواطن وإصابة 6 أشخاص، بينهم ثلاثة مهاجرين أفارقة بنيران العدو في منطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه.

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