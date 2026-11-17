كشفت الفنانة عايدة غنيم، بطلة مسلسل (عائلة الحاج متولي)، عن تفاصيل مأساوية تتعلق بمقتل والدتها على يد ابن الجيران، مؤكدة أن الواقعة تركت أثراً نفسياً قاسياً في حياتها، وصل إلى فقدانها القدرة على النطق لمدة 40 يوماً، بسبب الصدمة التي تعرضت لها.

وروت عايدة غنيم، خلال استضافتها في برنامج (واحد من الناس)، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، تفاصيل الجريمة التي وصفتها بأنها واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها في حياتها، موضحة أن ابن الجيران ارتكب الواقعة بدافع السرقة، بعدما اعتقد أن والدتها تمتلك أموالاً بسبب عمل ابنتها في المجال الفني.

وأضافت أن الجاني حاول سرقة والدتها، وعندما واجهته أقدم على قتلها، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من القبض عليه، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.

وتحدثت الفنانة عن اللحظات القاسية التي أعقبت الجريمة، مؤكدة أنها كانت شديدة القرب من والدتها، وأن رؤيتها جثة هامدة أصابتها بحالة من الرعب والصدمة، دفعتها إلى فقدان صوتها لمدة 40 يوماً، والابتعاد عن الناس والجلوس في المنزل لفترة طويلة.

وأشارت عايدة غنيم إلى أنها شعرت بالندم بعد رحيل والدتها، لأنها كانت تتمنى الوقوف إلى جوارها، مؤكدة أن فقدانها بهذه الطريقة ترك جرحاً نفسياً عميقاً لا يزال حاضراً في ذاكرتها.

وكشفت الفنانة عايدة غنيم، تفاصيل ومحطات مختلفة من مشوارها الفني وحياتها الشخصية، بداية من دراستها للباليه وعملها في الفوازير والمسرح، مروراً بكواليس مشاركتها في مسلسل (عائلة الحاج متولي) الذي قدمت من خلاله شخصية سعدية، ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، أمام النجم الراحل نور الشريف، وصولاً إلى أسباب ابتعادها عن الدراما والسينما واتجاهها للعمل عبر منصة تيك توك لتوفير مصدر دخل لها ولابنها.

ومن أبرز ما كشفته عايدة غنيم خلال اللقاء، حديثها عن ابتعادها عن الأعمال الدرامية والسينمائية، موضحة أنها لم تقدم مسلسلات أو أفلاماً خلال السنوات التسع الماضية، وأنها لا تعرف سبب استمرار غيابها عن الساحة الفنية.

وقالت إنها تعمل حالياً عبر منصة تيك توك من أجل توفير مصدر دخل يساعدها على المعيشة، موضحة أنها تقدم مقاطع تتضمن إفيهات وتتواصل من خلالها مع الفنانات والمتابعين، في ظل اختلاف دوافع العاملين عبر المنصة، بين الرغبة في الظهور وتحقيق عائد مادي.