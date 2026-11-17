استهداف مصنع في الحديدة .. ارتفاع جرحى العدوان على صنعاء إلى 16ارتفع عدد الجرحى جراء استهداف العدو السعودي حي النهضة بمديرية الثورة في أمانة العاصمة صنعاء، إلى 16 مدنياً.

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة في بيان، أن عدد الجرحى نتيجة استهداف طيران العدو السعودي مصنع الأحذية والمنسوجات بمؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة بالمديرية إلى 16 مواطناً.

وعاود طيران العدوان السعودي استهداف العاصمة صنعاء بعد ساعات من استهداف مصنع للأحذية والمنسوجات بمؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة بمديرية الثورة ما أدى إلى إصابة 16 مدنيًا، وتدمير المصنع.

واستنكر استمرار العدو في استهداف المدنيينَ والأعيان المدنية والمنشآت الخدمية والبنية التحتية للشعب اليمني وممتلكات المواطنين في ظل صمت دولي معيب.

وفي سياق متصل بجرائم العدوان اُستشهد وأُصيب عدد من العاملين وفرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني إثر غارات شنها طيران العدو السعودي اليوم على مصنع الخولاني للإسفنج في مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف بسلسلة من الغارات الجوية مصنع الخولاني للإسفنج بمدينة الحديدة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من العاملين في المصنع.

وأشار إلى أن العدو السعودي عاود استهداف المصنع وفرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني الذين يقومون بمهمة الإسعاف والإنقاذ وإطفاء الحريق بالمصنع.