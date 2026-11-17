السنغال والكاميرون تقتربان من النهائياتتمسك منتخب غانا بأمله الصعب في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 لكرة القدم بفوز بشق الأنفس على الصومال بنتيجة 1 - صفر، الاثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للتصفيات، بملعب مدينة سيكوندي تاكورادي الغانية.

أحرز جوردان آيو الهدف الوحيد للنجوم السوداء في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

ورفعت غانا بهذا الفوز رصيدها إلى 6 نقاط متخلفة عن غامبيا بفارق الأهداف، قبل أن تلعب الأخيرة مع كوت ديفوار متصدرة المجموعة بتسع نقاط اليوم الثلاثاء.

وفي المجموعة السابعة، قطعت الكاميرون شوطا كبيرا نحو التأهل، بانتصارها على مضيفتها ناميبيا بثلاثة أهداف من دون رد. افتتح محمدو ناغيدا التسجيل بعد 12 دقيقة من البداية، وضاعف البديل ريان فوسو النتيجة بعد دقيقة واحدة من دخوله 58، قبل أن يؤمّن البديل الآخر سايدو أليوم الفوز الثالث في الدقيقة 71. وحافظت الكاميرون على الصدارة بعشر نقاط، متقدمة بست على جزر القمر التي تلعب مع الكونغو المتذيلة بنقطتين، فيما تحتل ناميبيا المركز الثالث بثلاث نقاط.

واقتربت السنغال من التأهل إلى النهائيات باكتساحها مضيفتها السودان 4-2. ورفعت السنغال رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة بفارق ست نقاط عن موزمبيق التي تلعب لاحقا مع إثيوبيا 3 نقاط، فيما تحتل السودان المركز الثالث بثلاث نقاط.

وأحرز أهداف السنغال كل من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 4، الحادجي مالك ضيوف في الدقيقة 22، والبديلين باتيه مبوب عند الدقيقة 87 وبول ميندي في الدقيقة 90+1، بينما سجل للسودان الجزولي نوح وصلاح الدين عادل في الدقيقتين 52، 75.

وفي المجموعة الخامسة، فازت زيمبابوي على ضيفتها غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف نظيفة، ورفعت رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني، خلف الكونغو الديمقراطية بنقطتين، قبل لقاء الأخيرة مع سيراليون متذيلة المجموعة من دون نقاط.

وحققت بنين انتصارها الثالث ورفعت رصيدها إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة السادسة، إثر تغلبها على مضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى بهدف من دون رد.

بدورها، ارتقت غينيا إلى صدارة المجموعة الرابعة، بعد فوزها على مضيفتها إريتريا 3-1. وأصبح في رصيد غينيا 9 نقاط من أربع مباريات، متقدمة بنقطتين على جنوب إفريقيا التي ستلعب مع كينيا الثالثة بنقطتين.