احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي بالتعادل السلبي، في المواجهة المقامة اليوم الثلاثاء على ملعب بينجو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللعب خلال النصف الأول من المباراة، مع استحواذ اقترب من 80%، لكن المحاولات الهجومية لم تترجم إلى أهداف، في ظل التنظيم الدفاعي القوي لمنتخب مالاوي وتألق حارس مرماه.



أخطر فرص منتخب مصر أمام مالاوي

وشهد الشوط الأول عددًا من المحاولات الهجومية للمنتخب المصري، وكانت أخطرها في الدقيقة 18، بعدما سدد عمر مرموش كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مالاوي.

وفي الدقيقة 30، واصل الفراعنة الضغط الهجومي، بعدما ارتقى محمود حسن تريزيجيه لكرة عرضية وسددها برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس مالاوي جورج تشيكوكا نجح في التصدي لها.

ورغم الاستحواذ الكبير والضغط المتواصل، نجح دفاع مالاوي في الحفاظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول.



تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

بدلاء منتخب مصر: محمد الشناوي، مهدي سليمان، طارق علاء، أحمد فتوح، محمود الونش، محمود مرعي، أحمد سيد زيزو، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم.



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ويدخل منتخب مصر المباراة متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على مالاوي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، ثم الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

ويأمل الفراعنة في حسم المواجهة خلال الشوط الثاني والعودة بالنقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على صدارة المجموعة وتعزيز حظوظ التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.