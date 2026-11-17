اتخذ الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إجراءً قانونياً ضد الفنانة لقاء سويدان، بعدما حرر محضراً اتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة ومقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تستهدف الإساءة إليه والتشهير به والنيل من سمعته.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، جاء تحرك أشرف زكي على خلفية مقاطع فيديو ومنشورات نشرتها لقاء سويدان خلال الفترة الأخيرة، وتناولت فيها عدداً من الملفات المتعلقة بإدارة نقابة المهن التمثيلية وأداء مجلسها.

ووفقاً لما ورد في المحضر، اعتبر نقيب المهن التمثيلية أن المحتوى الذي نشرته الفنانة يتضمن معلومات غير صحيحة تمس شخصه وسمعته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة لفحص الاتهامات واتخاذ القرار المناسب.

وتعود بداية الأزمة إلى ظهور لقاء سويدان في مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلالها عن عدد من الملفات المرتبطة بنقابة المهن التمثيلية، ووجهت رسائل مباشرة إلى أشرف زكي، مطالبة بفتح تحقيق في بعض الوقائع المتعلقة بأداء النقابة.

كما دعت الفنانة مجلس النقابة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة نسب مشاركة غير المقيدين بالنقابة في الأعمال الفنية، مؤكدة ضرورة حماية حقوق الأعضاء وتنظيم فرص العمل داخل الوسط الفني.

وسبق أن تحدثت لقاء سويدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"، عن البلاغات التي قالت إنها تقدمت بها ضد أشرف زكي، على خلفية ما وصفته بمخالفات مالية وإدارية داخل النقابة.

وأكدت خلال المداخلة، التي أُذيعت مساء الأربعاء 11 نوفمبر، تمسكها باستكمال الإجراءات القانونية وعدم التنازل عن البلاغات، مشيرة إلى تعرضها لتهديدات ومحاولات للضغط عليها للتراجع عن موقفها.

ولم يصدر، وفقاً للمصادر المتاحة، تعليق رسمي موثق من أشرف زكي أو نقابة المهن التمثيلية عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل المحضر، فيما تستمر الأزمة بين الطرفين وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.