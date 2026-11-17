احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - تحدث علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، مؤكدًا صعوبة اللقاء، وثقته في قدرة لاعبي الفراعنة على تجاوز الضغوط وتحقيق الانتصار.

وأوضح علي ماهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون طبيعة المواجهة والتحديات المنتظرة خلالها، مشيرًا إلى أن المنتخب خاض استعدادات جيدة، وأصبح اللاعبون في حالة فنية وبدنية مناسبة لخوض المباراة.

وأضاف المدير الفني أن الضغوط المصاحبة للمباراة لن تمثل عائقًا أمام المنتخب، في ظل امتلاك اللاعبين الشخصية والعقلية القادرتين على التعامل مع مختلف الظروف وتقديم الأداء المطلوب داخل الملعب.

وتطرق علي ماهر إلى الحضور الجماهيري المتوقع في مدرجات استاد بينجو الوطني، مؤكدًا أن الجهاز الفني وضع هذا الأمر في حساباته خلال التحضيرات، وأن تركيز الجميع ينصب على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المشوار بنجاح في التصفيات الأفريقية.