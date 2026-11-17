الزيوت الطبيعية ممكن تقدملك حلول فعالة لكل مشاكل بشرتك، لما تستخدميها بالطريقة الصحيحة، وفي بعض مزيج الزيوت اللي ممكن تحضريها بنفسك في البيت، واللي هتساعد في علاج معظم عيوب البشرة الشائعة، زي حب الشباب وآثار الشيخوخة، وفي المقال ده هنتعرف على بعض الزيوت اللي المفروض تدخليها في روتين العناية اليومي ببشرتك.

1- زيت اللوز الحلو لتفتيح البشرة:

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

- ٤ نقط من زيت الليمون.

- ٨ نقط من زيت خشب الصندل.

- زجاجة بقطارة.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي كل الزيوت في زجاجة بقطارة.

2- اقفلي الزجاجة ورجيها كويس لمزج المكونات.

3- نضفي بشرتك بالماية الفاترة لفتح مسام البشرة.

4- خدي ٤ نقط من مزيج الزيوت ووزعيها على بشرتك ودلكيها بحركات دائرية لمدة ٥ دقايق.

٥- سيبي الزيت على بشرتك لمدة بين ١٠ - ١٥ دقيقة، لحد ما البشرة تمتصه تماما.

٦- استخدمي المزيج ده بالليل قبل النوم وسيبيه على بشرتك لحد الصبح.

٧- كرريه يوميا بانتظام وهتلاحظي تغيير ملموس في بشرتك.

زيت اللوز الحلو بيتميز بقدرته على التغلغل في البشرة وتفتيح لونها، كمان بيحسن ملمس البشرة بطريقة طبيعية، والمزيج ده بيساعد كمان على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وده بدوره هيساعد على تنعيم البشرة وزيادة مرونتها.

٢- زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب:

هتحتاجي:

- ١٠ نقط من زيت اللافندر.

- ١٠ نقط من زيت شجرة الشاي.

- معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام:

١- اخلطي كل المكونات فيزجاجة بقطارة، واقفليها ورجيها كويس.

٢- وزعي كام نقطة من المزيج على بشرتك ودلكيها لمدة ٥ دقايق، وسيبيه من ١٠ - ١٥ دقيقة لحد ما البشرة تمتصه تماما.

٣- استخدمي المزيج دهكل يوم قبل النوم وسيبيه على بشرتك طول الليل.

٤- لو استخدمتي المزيج ده الصبح اتجنبي تعريض بشرتك للشمس، ممكن كمان تستخدمي المزيج ده مباشرة على البثور وحب الشباب كعلاج موضعي لمنع ظهورها، واظبي على استخدامه مرة واحدة يوميا بانتظام وهتلاحظي نتايج مذهلة على بشرتك.

زيت شجرة الشاي بيتميز بقدرته على منع البكتيريا والجراثيم على بشرتك، والقضاء على الجراثيم المسببة لحب الشباب، وبيحمي البشرة من ظهور البثور، والاحمرار والالتهابات الجلدية.

٣- زيت اللافندر للبقع الغامقة والندبات:

هتحتاجي:

- ٣ نقط من زيت اللافندر.

- معلقة كبيرة من زيت ثمر الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

١- اخلطي الزيوت مع بعض في زجاجة بقطارة، واقفليها ورجيها لمزج المكونات.

٢- نضفي بشرتك بالماية الدافية لفتح المسام.

٣- وزعي كام نقطة من المزيج على بشرتك ودلكيها لمدة من دقيقتين لتلات دقايق.

٤- استخدمي المزيج ده يوميا قبل النوم وسيبيه طول الليل.

زيت اللافندر بيقلل بفعالية من ظهور البقع الغامقة وآثار حب الشباب، وبيساعد على تنقية البشرة مع تأثير تفتيح، وبيساعد على تخفيف الالتهابات والتهيج واحمرار البشرة.

٤- زيت الرمان للتجاعيد:

هتحتاجي:

- ٢٠ نقطة من زيت الرمان.

- ٢٠ نقطة من زيت فيتامين E.

- ٢٠ نقطة من زيت اللبان.

- ٢٠ نقطة من زيت اللافندر.

- ٢٠ نقطة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام:

١- هاتي زجاجة بقطارة تكون غامقة وضيفي كل الزيوت، واقفليها ورجيها كويس.

٢- خدي ٤ نقط من المزيج ودلكيه على بشرتك لمدة ٥ دقايق.

٣- حطيه كل يوم قبل النوم وسيبيه طول الليل.

حمض اللينوليك الموجود في زيت الرمان بيساعد على موازنة مستوى الزيوت الطبيعية في البشرة، وده بيحمي البشرة من الافراط في انتاج الزيوت الزيادة وده بدوره هيمنع ظهور حب الشباب، كمان المزيج بيحتوي على محتوى عالي من مضادات الاكسدة وده بيعمل حاجز فعال بيحمي بشرتك من الجراثيم، وبيساعد على التخلص بسهولة من كل علامات التقدم في السن زي التجاعيد، الخطوط الرفيعة، والبقع المرتبطة بالعمر.

٥- زيت الروزماري لشد البشرة:

هتحتاجي:

- ١٠ نقط من زيت الروزماري.

- معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا (وتقدري تستخدمي اي نوع زيوت ناقلة تانية بدل زيت الجوجوبا).

طريقة التحضير والاستخدام:

١- اخلطي الزيوت في زجاجة بقطارة، واقفليها ورجيها كويس.

٢- وزعي كام نقطة من المزيج على بشرتك، ودلكيها لمدة ٥ دقايق.

٣- استخدمي المزيج قبل النوم وسيبيه على بشرتك طول الليل.

٤- واظبي على استخدامه يوميا بانتظام للحصول على افضل النتايج.