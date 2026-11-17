احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاحتفالية المقرر إقامتها يوم 18 نوفمبر الجاري في واشنطن، وذلك بمناسبة منح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ تقديرها لقرار الكونجرس المشار إليه، والذي يأتي تقديراً للإسهامات التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة. كما تثمن مصر الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب الأمريكي لإتمام هذا التكريم، والذي يمثل سابقة تاريخية باعتبار الرئيس السادات أول رئيس مصري يحصل على الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي.

وتؤكد مصر أن هذا التكريم يعكس تقديراً لمسيرتها التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه، والتي انعكست في جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ العام الماضي بحضور الرئيس ترامب وعدد كبير من رؤساء وقادة الدول.