احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمواصلة المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودفع معدلات الإنجاز بها، قام المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، بتكليف من الوزير، بزيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى شركات الإنتاج الحربي تنفيذها، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع، والتحقق من معدلات التنفيذ الفعلية ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل بمواقع المشروعات، والوقوف على معدلات الإنجاز المحققة، ومراجعة مدى الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، حيث تم التأكيد على استمرار العمل بوتيرة مكثفة، وتضافر جهود فرق العمل بالمواقع المختلفة، وزيادة أعداد العمالة وفقًا لاحتياجات التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن.

كما تم التشديد على أهمية زيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المحلية في تنفيذ المشروعات، والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، والتعامل الفوري معها، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ ومحاسبة أي جهة تقصر في أداء المهام المكلفة بها.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الإنتاج الحربي على الوفاء بمسؤولياتها التنفيذية تجاه المشروعات القومية المسندة إليها، وتسخير ما تمتلكه شركاتها من إمكانيات تصنيعية وهندسية وخبرات فنية وموارد بشرية لدعم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تواصل بذل جهودها للقيام بالدور المنوط بها في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، مشددًا على أن شركات الإنتاج الحربي تعمل وفق مسؤولية وطنية وتنفيذية تستهدف إنجاز المشروعات المسندة إليها، وعدم الاكتفاء بمتابعة معدلات التنفيذ، بل العمل المستمر على تذليل التحديات وتسريع وتيرة الإنجاز على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف العمل بمواقع التنفيذ، مع الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة وتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحد من الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في التوقيتات المحددة، بما يضمن تحقيق العائد التنموي المستهدف من الاستثمارات التي ضختها الدولة.

وأشار «جمبلاط» إلى أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة تجاه الشركات المتقاعسة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، تضمنت سحب الأعمال منها وإعادة إسنادها إلى جهات قادرة على استكمال التنفيذ، وذلك حفاظًا على المال العام وضمانًا لعدم تعطيل المشروعات، مؤكدًا استمرار المتابعة والمحاسبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنجاز الأعمال وفقًا للمواصفات المطلوبة والجداول الزمنية المقررة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي ستواصل تسخير جميع إمكانياتها وقدراتها الفنية والهندسية لدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية، انطلاقًا من دورها الصناعي والتنموي، وحرصها على أن تتحول المشروعات الجاري تنفيذها إلى خدمات ملموسة يستفيد منها المواطن المصري.