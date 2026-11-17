دحر 12 فرقة .. تأمين 10 مديريات وتدمير واغتنام مئات الآليات العسكريةأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن نجاح عمليةَ "واللهِ من ورائِهِم محيطٌ"، التي أطلقتها دفاعًا عن الشعب اليمني وصونًا لسيادته.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنها أطلقت بعون الله تعالى عملية "واللهِ من ورائِهِم محيطٌ"، وقد تكللت بفضل الله بالنجاح وحققت النتائج التالية: أولا: تأمين عشر مديريات من محافظتي تعز ولحج بمساحة إجمالية تقدر بسبعة آلاف ومائة كيلو متر مربع.

وأشار البيان إلى أن من نتائج العملية دحر وتدمير 12 فرقة عسكرية بقوام ستين لواء عسكري من تحشيدات العدو السعودي التي يشرف عليها الضابط السعودي محمد طلال البلوي، وتدمير وإعطاب واغتنام المئات من الآليات والمدرعات وعدد كبير من الأسلحة والذخائر والتجهيزات.

ولفت إلى أن العملية كان هدفها واضحا في تأمين المناطق التي تنطلق منها الهجمات العدوانية من قبل تحشيدات العدو السعودي بقيادة ضباطه العسكريين التي تستهدف المواطنين والقوات المسلحة.

وقال البيان "إن القوات المسلحة اليمنية نفّذت هذه العملية دفاعًا عن بلدنا وشعبنا وليست موجهة ضد إخوتنا في المحافظات الجنوبية وليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه إخوتنا في المحافظات الجنوبية فهم متضررون مثلنا من صلف واعتداءات العدو السعودي".

ودعت القوات المسلحة الأخوة في المحافظات الجنوبية إلى رفع أصواتهم في وجه العدو السعودي وعدم السماح له باستخدام تلك المحافظات منطلقًا لأهدافه الخبيثة والسيئة التي تستهدف الشعب اليمني.

وجدّدت التأكيد على أن المجازر البشعة التي يرتكبها العدو السعودي قاتل الأطفال والنساء لا تزيد اليمن وقواته المسلحة إلا عزمًا وحماسًا وقناعة بتطوير أسلحته واختيار الأهداف الأكثر إيلامًا للعدو السعودي.

وأضافت "سنواصل عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز، ونؤكد للعالم أن الملاحة في باب المندب أكثر أمانًا بعد اندحار العدو السعودي وتحشيداته".

