احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الجاهزية التشغيلية للمعامل المركزية بمدينة بدر، والوقوف على معدلات تنفيذ خطة التطوير والتشغيل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استمع إلى عرض تقديمي حول مؤشرات أداء المعامل خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2025

وأشار «عبدالغفار» إلى استعراض محاور التحول المؤسسي، التي شملت تطوير البنية التحتية، وتعزيز التركيز على المواطن، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتنمية القوى العاملة، وإدارة التغيير، وتحقيق الاستدامة المالية والنمو التشغيلي، إلى جانب التحول الرقمي وإدارة البيانات، فضلًا عن اعتماد الهوية البصرية والزي الرسمي للعاملين.

وأضاف أن الاجتماع استعرض موقف الأجهزة المعملية البالغ عددها 979 جهازًا، حيث وجه الوزير برفع كفاءة جميع الأجهزة الحالية، والتأكد من جاهزيتها الفنية، وانتظام أعمال الصيانة، وتوافر الكواشف والمستلزمات اللازمة، ومراجعة الطاقة الاستيعابية للمعامل، إلى جانب دراسة الاحتياجات من القوى البشرية البالغ عددهم 636.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام بالسلوك المهني لجميع الأطباء والعاملين بالمعامل، بما يضمن ترسيخ قواعد الممارسة المهنية والانضباط الوظيفي، كما وجه بتيسير انتقال العاملين من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في النقل، بما يضمن انتظام سير العمل وسهولة وصول الأطقم الطبية والفنية إلى موقع العمل في مدينة بدر.

ولفت إلى أن الوزير تابع موقف تفعيل منظومة الأتمتة الكاملة للمعامل، بما يضمن دقة تدفق البيانات المخبرية وسرعة إصدار التقارير والنتائج، حيث وجه بإنشاء عيادات خارجية بالمعامل، وتنظيم حركة نقل وتداول العينات داخلها بصورة منظمة، بما يضمن كفاءة التشغيل والحفاظ على جودة العينات.

وتابع المتحدث الرسمي أن الوزير وجه بزيادة التعاقدات مع الجهات الخارجية، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن خدمات تحليل وفحص المواد الغذائية المستوردة، بما يدعم منظومة الرقابة على سلامة الغذاء.

وكشف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه بإدراج موقع معامل الصحة العامة على منصة مصر الرقمية، لتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات والاستفادة منها إلكترونيًا، مؤكدًا أهمية تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم، بما يواكب التطور في التقنيات المعملية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رنا زيدان، رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، والدكتورة هدى قنديل، مدير عام الإدارة العامة للأغذية، والدكتورة نهلة جمال، مدير الإدارة العامة للباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة علا خطاب، مدير عام الإدارة العامة للميكروبيولوجيا الطبية، والدكتور أحمد موسى، مدير الإدارة العامة للمياه، والمهندسة أمل النحاس، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لناقلات الأمراض، والدكتور محمد عبدالسلام، مدير الرقابة والمتابعة بقطاع الطب الوقائي، والأستاذ محمد السيد هاشم، القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بقطاع الطب الوقائي.