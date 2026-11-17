احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - تابعت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ما أُثير بشأن وجود حشرات في بعض المنشآت التعليمية، وذلك عبر أعمال الفحص والمعاينة الميدانية، والتعامل مع البلاغات، وفقًا للمعايير العلمية والصحية المعتمدة.

وأوضح قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمالية وجود حشرات في بعض المواقع، دون أن تثبت الفحوصات حتى الآن وجود «بق الفراش» كما تم معاينة مواقع أخرى، أُثيرت بشأنها إدعاءات مماثلة، ولم يتم رصد أي حشرات بها وقت المعاينة.

وأكدت الوزارة أن مجرد رصد حشرة في أحد المواقع لا يعني بالضرورة وجود إصابة أو انتشار، حيث يتطلب التقييم العلمي تحديد نوع الحشرة، والتحقق من وجود دلائل على تكاثرها واستقرارها، وتحديد نطاق وجودها ومدى تأثيرها، قبل اتخاذ أي إجراءات للمكافحة.

وشددت الوزارة بشكل قاطع على أنه لا توجد أي توصيات طبية أو وقائية صادرة عن وزارة الصحة بغلق المدارس، أو تنفيذ أعمال رش مبيدات بصورة عامة أو عشوائية، باعتبار أن مثل هذه الإجراءات لا تستند إلى مبرر علمي في غياب ما يثبت وجود إصابة تستدعي التدخل، موضحة أن إجراءات المكافحة، تُحدد عند الحاجة، وفقًا لطبيعة الحشرة التي يتم رصدها، ونتائج المعاينة، وبما يتناسب مع طبيعة المكان، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة العامة.

كما تؤكد الوزارة أهمية أعمال النظافة والوقاية والمكافحة الدورية داخل المنشآت التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن خلال شركات متخصصة، وباستخدام الوسائل المعتمدة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين، دون اللجوء إلى استخدام المبيدات، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، ووفق الضوابط الفنية والصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بمنهج علمي ووقائي، يجمع بين سرعة الاستجابة ودقة التقييم، ويضع صحة الطلاب وسلامتهم في مقدمة الأولويات، مع ضرورة تحري الدقة، فيما يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء معلومات غير مؤكدة من شأنها إثارة القلق أو اتخاذ إجراءات غير مبررة طبيًا.