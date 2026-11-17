بيان عاجل من شركة النفط في صنعاءأدانت شركة النفط اليمنية بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف محطة وقود تابعة لأحد المواطنين في سوق درب زيد بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثمانية آخرين.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن استهداف محطة وقود يرتادها المواطنون يمثل اعتداءً إجرامياً على منشأة مدنية ذات طابع خدمي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، ويكشف عن حجم المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين وممتلكاتهم جراء الاستهداف المستمر للمنشآت الحيوية والخدمية.

وحمّلت شركة النفط اليمنية، العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، مؤكدةً أن قصف المنشآت الخدمية وتعريض حياة المدنيين للخطر يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وطالبت الشركة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجرائم، واتخاذ موقف واضح وصريح لإيقاف استهداف المنشآت المدنية والخدمية، والعمل على محاسبة مرتكبيها.