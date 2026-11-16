احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، تخفيض الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الاثنين، والذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن البرنامج التحضيري لمواجهة الجونة المقبلة في الدوري الممتاز.

وجاء قرار الجهاز الفني في ظل استعداد الفريق لخوض مباراة ودية أمام البنك الأهلي، غدًا الثلاثاء، على ملعب الأخير، حيث حرص معتمد جمال على تجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، والحفاظ على حالتهم البدنية قبل المواجهات المقبلة.

وشهد المران تنفيذ مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، تضمنت الجري حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين دون تحميلهم مجهودًا زائدًا.



الزمالك يترقب مواجهة الجونة في الدوري



ويواصل الزمالك تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام الجونة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال المباراة الودية أمام البنك الأهلي لتجهيز جميع العناصر، والوقوف على مستوى اللاعبين، قبل الدخول في اختبار الجونة، الذي يسعى الزمالك خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.