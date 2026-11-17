تحذير يمني هام لموظفي ومواطني السعودية
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن الغارات العدوانية التي نفّذها العدو السعودي في محافظة صنعاء وغيرها من المحافظات لن تمر دون رد.
وجدّد العميد سريع في بيان صادر عنه، أن عواقب وعناد العدو السعودي، ستكون وخيّمة عليه وستكون مصالحه ومنشآته ثمنًا لذلك.
وفي سياق متصل جدّد مصدر عسكري، التأكيد على أن أجواء المملكة السعودية غير آمنة باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر العسكري توضيحه أن القوات المسلحة اليمنية تجدّد تحذيرها للموظفين والمواطنين من الاقتراب من المطارات والمنشآت السعودية.
وأكد أن شركة أرامكو وفروعها في المملكة السعودية، هدف رئيسي للقوات المسلحة اليمنية.
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