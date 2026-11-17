احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الترقب بعد تصريحاته بشأن تقرير يتحدث عن مخطط إيراني محتمل لتنفيذ هجوم باستخدام «قنبلة قذرة» في العاصمة واشنطن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتعامل مع هذه المعلومات بجدية، في ظل تقييمات استخباراتية أمريكية بشأن التهديد المحتمل.

وقال ترامب، الثلاثاء، إن إدارته تبحث في الأمر، وذلك ردًا على سؤال بشأن تقرير لشبكة CNN استند إلى تقييمات لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، تحدث عن احتمال وجود مخطط إيراني لاستهداف العاصمة الأمريكية.



ترامب يهدد إيران برد غير مسبوق

وبحسب وكالة رويترز، أومأ ترامب برأسه بالإيجاب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت إيران تخطط لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن.

وقال ترامب خلال وجوده في العاصمة الفلبينية مانيلا: «إننا نبحث في الأمر»، وحول احتمالات وجود تهديد وشيك، أضاف: «إذا كان هناك تهديد، فسيدفعون ثمنًا لم يسبق لأي دولة أن دفعته من قبل».

وعاد الرئيس الأمريكي للتأكيد على خطورة المعلومات المتداولة، قائلًا: «آمل ألا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم مجانين».



إيران ترد على اتهامات التخطيط لهجوم في واشنطن

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات المتعلقة بوجود مخطط لاستهداف العاصمة الأمريكية باستخدام قنبلة قذرة، ووصفها بأنها «لا أساس لها».

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار تبادل الاتهامات بشأن التهديدات الأمنية، فيما لم تتضمن التصريحات الأمريكية المعلنة تأكيدًا نهائيًا لوجود مخطط وشيك أو تفاصيل بشأن طبيعة التهديد المحتمل.