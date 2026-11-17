احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، نهائيا، مع الدعوة إلي جلسة أخرى يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026.

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما شهدت الجلسة أداء ديانا حمزة أبو سحلي، اليمين الدستورية لتبدأ مهامها البرلمانية وذلك خلفا لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، وشهرتها "أماني أبو سحلي" بنظام القائمة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، التي وافتها المنية يوم 9 أكتوبر الماضي إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

يأتي ذلك بعد تلاوة خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تحديد المرشحة الاحتياطية التي تحل محل النائبة الراحلة، وفقا لترتيب الأسماء الاحتياطية بالقائمة الوطنية من أجل مصر، مع مراعاة الصفة الانتخابية المقررة للمقعد.