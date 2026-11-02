ريال مدريد يتخطى راسينغ بثلاثية

ريال مدريد يتخطى راسينغ بثلاثيةحقق ريال مدريد فوزه الثامن على التوالي في مختلف البطولات، وذلك بتغلبه على مضيفه راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ريال مدريد، كيليان مبابي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وجود بيلينغهام في الدقيقة 22، ويان ديوماندي في الدقيقة 36.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبرشلونة المتصدر برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد سانتاندير عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة ثانية، تغلب خيتافي على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3 -1.

سجل أهداف خيتافي، إنياس أونال في الدقيقة 68، ومارتن ساتريانو في الدقيقة 73، وأوريل مانغالا في الدقيقة 90+4، فيما سجل هدف إشبيلية، كيكي سالاس في الدقيقة 19.

وبهذا الفوز، رفع خيتافي رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 17 نقطة في المركز السادس.