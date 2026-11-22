تعرض الفنان ياسر جلال لإصابة أثناء تصوير مسلسله الجديد "القناع" الذي ينافس به في موسم رمضان 2027.
وكشف ياسر جلال تفاصيل إصابته ونشر فيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram مع طبيبه المعالج ليكشف تفاصيل الإصابة.
وقال طبيب ياسر جلال إنه تعرض لإصابة في عضلة السمانة وهي مزق في العضلة من الدرجة الثانية يحتاج لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي.
وكشف طبيب ياسر جلال عن المدة التي يحتاجها ليعود لطبيعته في الحركة قائلا: "يحتاج العلاج من 10 إلى 15 يوما، موضحا أنه يمكنه تصوير المشاهد العادية دون حركة يمكن تصويرها إذا كان المشهد وهو جالس على كرسي لكن إذا كانت مشاهد أكشن يحتاج أسبوع حتى يتمكن من تصويرها".
وينافس ياسر جلال في موسم رمضان 2027 بمسلسل "القناع" ويتكون من 15 حلقة.
وتدور أحداث مسلسل "القناع" في إطار تشويقي من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي، وإنتاج مها سليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل إصابة ياسر جلال خلال تصوير مسلسل "القناع" تعرض الفنان ياسر جلال لإصابة أثناء تصوير مسلسله الجديد القناع الذي ينافس به في موسم رمضان 2027.وكشف ياسر جل إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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