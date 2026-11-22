احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر تدشين المجلس الصوفي العالمي الأول بقاعة الأزهر للمؤتمرات، وسط أجواء روحانية وتنظيمية تعكس مكانة مصر وريادتها الدينية والعلمية.

وشهدت قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، توافدًا مكثفًا للوفود الدينية والعلمية الدولية وممثلي الطرق الصوفية من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي.

وسجلت الساعات الماضية وصول ممثلي نحو 50 دولة عربية وإسلامية ودولية، يتقدمهم نخبة من كبار العلماء، والمفتين، ومشايخ الطرق الصوفية، والشخصيات الدينية البارزة، استعدادًا لانطلاق الجلسات الافتتاحية للمؤتمر.

وضمت قائمة الدول المشاركة وفودًا رفيعة المستوى من المملكة المغربية، وجمهورية الشيشان، وإندونيسيا، وماليزيا، إلى جانب عشرات الدول الأخرى من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، في تظاهرة علمية وصوفية تهدف إلى تعزيز أواصر التواصل والتقارب الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية