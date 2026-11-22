يبدو أن سنوات القطيعة والخلافات الطويلة التي بلغت لساحات وأروقة المحاكم بين نجمة البوب بريتني سبيرز Britney Spears وعائلتها، قد أوشكت على الانتهاء، بعد أن قدّمت النجمة العالمية اعتذاراً لأفراد عائلتها، مؤكدة أنها تفتقدهم بشدة، وأنها لم تناقش معهم تلك الأمور وجهاً لوجه حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تقارير تفيد بأن عائلة بريتني وجهت إليها دعوة لحضور تجمعهم العائلي بمناسبة يوم الشكر في ولاية لويزيانا، وسط آمال بأن توافق المغنية على قضاء العطلة معهم بعد سنوات من القطيعة.

في منشورٍ مطوّل عبر حسابها على إنستغرام، حُذف لاحقاً، نشرته يوم السبت 21 نوفمبر، أعربت بريتني سبيرز، البالغة من العمر 44 عاماً، عن أسفها لإعادة فتح ملفات الماضي، من دون الكشف عن هوية أفراد العائلة الذين وجهت إليهم اعتذارها.

وكتبت في رسالتها: "أنا محظوظة للغاية بامتلاكي عائلة جميلة كهذه. أعتذر بشدة عن إثارة مشكلات الماضي، لكنني أعتقد أنني فعلت ذلك لأنني أدركت أنني بحاجة إلى حماية قلبي، فهذه هي طريقتي في الحب، وعندما أحب شخصاً، أحبه حقاً".

وأضافت: "عنادي تصرف طفولي ومحرج. أما أفكاري بشأن الماضي، فأنا في النهاية إنسانة، ومن الممكن أن يكون هناك بالفعل تفسير نفسي لبعض الأمور التي قلتها".

واختتمت رسالتها قائلة: "في كل الأحوال، أعتذر لعائلتي عن إعادة إثارة تلك الذكريات، لكنني لم أتحدث معهم وجهاً لوجه بشأنها مطلقاً، والسبب بصراحة هو أنني أفتقدهم بجنون! أعتذر بشدة".

وكانت الصورة المصاحبة للمنشور عبارة عن صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي لقطتين تتناولان الشاي في لندن، وترتديان سترتين باللونين الوردي والبيج، وتحملان حقيبتين صغيرتين متطابقتين، بينما يظهر برج بيغ بن في الخلفية.

بحسب موقع TMZ، فإن عائلة بريتني اعتادت دعوتها سنوياً لحضور تجمع يوم الشكر، وتأمل هذا العام أن تستجيب للدعوة، خاصةً مع ظهور مؤشرات على تحسن العلاقة بينها وبين أقرب أفراد أسرتها.

وتضم عائلتها والديها جيمي ولين سبيرز، شقيقتها جيمي لين، وشقيقها برايان، وترتبط الأسرة جميعها بولاية لويزيانا. ومن المقرر أن يُقام العشاء إما في منزل والدتها لين أو في منزل أحد أفراد العائلة بالولاية.

يأتي اعتذار بريتني بعد سنوات من حديثها بصراحة عن مشاعرها المتضاربة تجاه أفراد عائلتها، من بينهم والدها جيمي سبيرز، البالغ من العمر 74 عاماً، ووالدتها لين سبيرز، 71 عاماً، وشقيقتها جيمي لين سبيرز، 35 عاماً.