هاري كين يتوج بجائزة الكرة الذهبية

هاري كين يتوج بجائزة الكرة الذهبيةتُوّج الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم وذلك خلال الحفل المقام في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوق كين على الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ولامين يامال، ليصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة المرموقة منذ فعلها مايكل أوين عام 2001.

وقدم كين موسما استثنائياً مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، حيث سجل خلاله 73 هدفاً في مختلف المسابقات مع النادي البافاري والمنتخب الإنجليزي خلال موسم 2025 - 2026.

كما توج كين بلقب هداف الدوري الألماني وفاز بالثنائية المحلية "الدوري الألماني وكأس ألمانيا" مع بايرن وتصدر قائمة هدافي المسابقتين في موسم 2025-2026، بينما بلغ عملاق الكرة الألمانية الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.