بايرن يجتاز فرايبورغ بثلاثية
حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على مضيفه فرايبورغ بنتيجة 3 -1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في ختام الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
سجل ثلاثية البايرن، دايوت أوباميكانو في الدقيقة 16، وسيرج غنابري في الدقيقة 42، ومايكل أوليسيه في الدقيقة 90+5، فيما سجل توم بيشوف (لاعب بايرن ميونخ) هدف فرايبورغ الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.
وتعثر بايرن ثلاث مرات في المباريات الأربع الماضية (3 تعادلات في مختلف المسابقات)، لكنه عاد إلى سكة الانتصارات اليوم، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني..في المقابل، تجمد رصيد فرايبورغ عند 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع.
وفي مباراة ثانية، توقفت سلسلة انتصارات باير ليفركوزن المتتالية بعد خسارته اليوم أمام مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف من دون رد.
سجل أهداف هوفنهايم، أندري كراماريتش في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وألكسندر براس في الدقيقة 89، وماكس مورشتيت في الدقيقة 90+5.
وبهذا الفوز رفع هوفنهايم رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما بقي رصيد باير ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز الرابع.
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