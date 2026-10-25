دورتموند ينفرد بصدارة البوندسليغا

دورتموند ينفرد بصدارة البوندسليغاضَمنَ بورسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني منفرداً أو شريكاً عقب تغلبه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت بهدف ضمن منافسات الجولة السابعة، بعد مباراة صعبة على أصحاب الأرض الذين سيطروا على مجرياتها وأهدروا الكثير من الفرص المباشرة والقريبة قبل أن يسجل ماكسيميليان بيير الهدف الوحيد في الدقيقة 80 من تسديدة بعيدة، وبذلك استعاد فريق “الجراد الأصفر” نغمة الانتصارات بعد تعادلين ليرفع رصيده إلى 17 نقطة متقدماً بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ الذي تنتظره مباراة قمة على أرض فرايبورغ ثالث الترتيب (13 نقطة) في ختام الجولة بداية من السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، وتسبقها مباراة هوفنهايم (6 نقاط) مع ليفركوزن (14 نقطة).

وتقدم لايبزيغ إلى المركز الرابع عقب فوزه الكبير على ضيفه إيلفيرسبيرغ برباعية من دون مقابل سجلها نيديام غوميز في الدقيقة 48، ورومولو كروز في الدقيقتين 66 و90+4، وكريستوف بومغارتنر عند الدقيقة 84، وبذلك رفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن بريمن الفائز بدوره على أرض ماينز بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل له نيكلاس فولكروغ في الدقيقتين 7 و25 من ركلتي جزاء، ولودفيت رايس في الدقيقة 61، ولماينز أنتوني كاسي في الدقيقة 33، ولي جاي سونغ عند الدقيقة 63، وبذلك احتل الخاسر المركز السابع مؤقتاً برصيد 10 نقاط متقدماً كذلك على إيلفيرسبيرغ بالأهداف.

ومن النتائج المسجلة في هذه الجولة فوز بادربورن عل هامبورغ بهدف، فتقدم إلى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط مقابل 9 نقاط لهامبورغ، وتعادل كولن مع شالكه سلباً، فرفع الأول رصيده إلى 8 نقاط مقابل 6 نقاط للثاني، وتعادل كذلك أوغسبورغ مع يونيون برلين 1-1، وأصبح الأول بالمركز التاسع بـ9 نقاط مقابل 6 نقاط ليونيون سابع عشر الجدول، وكان مونشن غلادباخ قد حقق أولى نقاطه هذا الموسم بفوز مفاجئ على أرض شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدفين في افتتاح مباريات هذه الجولة، فبقي الأول متذيلاً للترتيب، والخاسر في المركز الخامس عشر بـ6 نقاط.