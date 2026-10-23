"كلاسيكو الأرض".. برشلونة أم الريال؟يستضيف فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي تنطلق اليوم الجمعة بمواجهة ديبورتيفو ألافيس ومالقا.

ويتصدر ما يُعرف عالمياً بالـ"كلاسيكو" الذي يجمع الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد قمة مباريات الجولة، حيث يتجدد التنافس التاريخي بين الفريقين في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، بعدما نجح برشلونة في فرض تفوقه خلال الجولات الأولى من الموسم، فيما يسعى ريال مدريد إلى تقليص الفارق وإشعال المنافسة على الصدارة.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا ترتيب فرق الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع الأولى بالمسابقة، متقدما بفارق ست نقاط على ريال مدريد، الذي يسعى إلى إيقاف انطلاقة منافسه المثالية وتقليص الفارق معه والاقتراب من الصدارة.

ويمنح الفوز برشلونة فرصة توسيع الفارق إلى تسع نقاط عن غريمه، وهو ما سيشكل دفعة مهمة للفريق، في حين يدرك ريال مدريد أن الانتصار سيعيده بقوة إلى دائرة المنافسة، ويمنحه فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني واستعادة توازنه، بعدما تلقى خسارته الأولى في جميع المسابقات أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (2 - 4)، في دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء.

وقدم برشلونة بداية استثنائية في الدوري الإسباني، حيث سجل 39 هدفا في تسع مباريات، مؤكدا قوته الهجومية وقدرته على فرض أسلوبه من خلال الاستحواذ والضغط المتقدم والتحرك السريع بين الخطوط.

في المقابل، يدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 21 نقطة، محتلاً المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري، بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر ونقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك بعدما فاز في سبع مباريات وخسر اثنتين دون أن يتعادل في أي مواجهة، فيما سجل هجومه 23 هدفا، مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه، ما يجعل الفوز هدفا أساسيا لريال مدريد من أجل تقليص الفارق مع منافسيه وتعزيز حظوظه في المنافسة على الصدارة.

وفي مباراة هامة أخرى، يلتقي أتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو لاكورونيا يوم غدٍ السبت، في مواجهة يتطلع خلالها أتلتيكو إلى مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من الصدارة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، متأخرا بفارق خمس فقط عن برشلونة المتصدر.

في المقابل، يحتل ديبورتيفو لاكورونيا المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ويسعى إلى تحقيق مفاجأة الجولة بالفوز على أتلتيكو وتحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة.

وفي ثالث المواجهات الهامة، يلتقي ريال بيتيس مع سيلتا فيغو، في مباراة يسعى خلالها بيتيس إلى تحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في المنافسة على المراكز المتقدمة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، مقابل 11 نقطة لسيلتا فيغو صاحب المركز الثامن.

وتنطلق منافسات الجولة اليوم الجمعة، حينما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع ملقة، فيما يواجه رايو فايكانو فريق إلتشي، وراسينغ سانتاندير فريق إسبانيول، وفالنسيا فريق فياريال غداً السبت.

وضمن مباريات الأحد، يلتقي أتلتيك بلباو مع خيتافي، وريال سوسيداد مع ليفانتي.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين القادم، بلقاء يجمع إشبيلية وأوساسونا.