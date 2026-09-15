بيتيس يقلب الطاولة على فياريال

بيتيس يقلب الطاولة على فياريالواصل ريال بيتيس انطلاقته القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه فياريال إلى فوز بنتيجة 2-1، مساء الاثنين على ملعب "لا سيراميكا"، في ختام منافسات الجولة الخامسة من "الليغا".

تقدم أولا فياريال بهدف سجله جيرارد مورينو في الدقيقة 29، ثم أدرك الضيوف التعادل بعد 10 دقائق بهدف كوتشو هيرنانديز، وخطف بيتيس الفوز بهدف ثان سجله ناتان برناردو دي سوزا في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبثلاث نقاط عن حامل اللقب برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة، في المقابل تجمد رصيد فياريال عند نقطتين فقط ليقبع في المركز الثامن عشر.