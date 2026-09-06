تعثر بايرن وفوز دورتموند وليفركوزن

تعثر بايرن وفوز دورتموند وليفركوزنتعادل بايرن ميونخ مع مضيفه شالكه دون أهداف، مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفشل بايرن، حامل اللقب، في هز شباك منافسه طوال اللقاء، ليحصد كل فريق نقطة، ويفقد الفريق البافاري صدارة الترتيب في ضوء باقي نتائج الجولة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، فيما حصد شالكه أول نقطة له بعد عودته إلى الدوري الألماني، ليحتل المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف آينتراخت فرانكفورت وماينز وبادربورن.

وفي باقي مباريات الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تأخره أمام مضيفه هوفنهايم إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، محققا انتصاره الثاني تواليا، ليتقاسم الصدارة مع فرايبورغ وإلفرسبرغ برصيد ست نقاط.

وواصل فرايبورغ انطلاقته المثالية بتحقيق فوزه الثاني، عقب تغلبه على مضيفه بادربورن بهدف دون رد.

كما قلب إلفرسبرغ تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، محققا انتصاره الثاني هذا الموسم.

وحقق باير ليفركوزن، بطل نسخة 2024، فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه أونيون برلين بأربعة أهداف دون رد، فيما فاز فيردر بريمن على لايبزيغ بثلاثة أهداف مقابل هدف.