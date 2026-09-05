ليفربول يعود إلى وجهته في البريميرليغ

ليفربول يعود إلى وجهته في البريميرليغحقق ليفربول انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بتغلّبه على مضيفه إيبسويتش تاون بهدفين دون رد مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من "البريميرليغ".

وسجل إيزاك هدفي الفوز في الدقيقتين 6، 9، محققا أسرع ثنائية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عام 2011، كما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم.

واستعاد ليفربول اتزانه بعد تعادلين متتاليين مع نيوكاسل يونايتد 2-2 ونوتينغهام فورست بالنتيجة ذاتها.

ورفع ليفربول بهذا الفوز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس مؤقتا انتظارا لنتائج بقية مباريات الجولة، فيما مني إيبسويتش تاون بهزيمته الثانية مقابل انتصار وحيد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.