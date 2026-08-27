ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية

ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعيةألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بضيفه ريال سوسيداد 4-1 على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإسباني، مساء الأربعاء.

سجل رباعية ريال مدريد كل من كليان مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 40 و60 و80، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 68، بينما أحرز لوكا سوسيش هدف سوسيداد في الدقيقة 44.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد فوز صعب على إسبانيول، ويستعد لاستضافة ملقا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أما سوسيداد تلقى خسارته الثانية تواليا، ليبقى بلا رصيد بعد خسارته أمام ريال بيتيس، ويأمل في كسر هذه السلسلة عندما يستضيف إسبانيول يوم السبت.