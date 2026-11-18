المسام الواسعة تعتبر من اكتر مشاكل البشرة الشائعة، وبتأدي لظهور مشاكل جلدية زي حب الشباب, والرؤوس السودا، والنهاردة هنشارك معاكم علاجات منزلية بسيطة هتساعدك على تصغير المسام الواسعة. ميست الخيار: هتحتاجي: - معلقة كبيرة من عصير الخيار. - معلقة كبيرة من عصير الطماطم. - معلقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي كل المكونات مع بعض، وصبيها في زجاجة سبراي، ورشي الخليط على البشرة، وسيبيه لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها اغسليه بالماية الفاترة، ويفضل تستخدميه بالليل قبل النوم. وللحصول على افضل النتايج استخدميه مرة واحدة في الاسبوع. عصير الطماطم، غني بفيتامين A,C اللي فيهم خصائص طبيعية مضادة للاكسدة وقابضة للمسام. عصير الليمون، بيحتوي على خصائص قابضة بتساعد على تصغير المسام وبتساعد على شد البشرة وتنضيف المسام المسدودة. عصير الخيار، بيساعد على تجديد البشرة وتصغير المسام الواسعة. مكعبات التلج: هتحتاجي: - ٤ معالق كبيرة من عصير الخيار. - ٤ معالق كبيرة من عصير البطاطس. - معلقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي كل المكونات مع بعض، وصبي الخليط في قوالب التلج، ودخليه الفريزر لحد ما يتجمد، بعدين خدي مكعب دلكيه على بشرتك لمدة من دقيقتين لتلات دقايق، وسيبيه على بشرتك لمدة كام دقيقة كمان. للحصول على افضل النتايج كرري العملية دي يوميا لمدة اسبوع. قشر الموز: كل اللي هتعمليه هاتي قشرة موزة وافركي بشرتك بالجزء الداخلي منها بحركات دائرية لمدة ١٥ دقيقة، وبعدها اغسليه بشرتك بالماية. كرري العملية دي مرتين في الاسبوع. قشر الموز بيحتوي على مكونات مهمة زي اللوتين وهو واحد من مضادات الاكسدة اللي بيساعد على تغذية البشرة بعمق، كمان بيحتوي على البوتاسيوم اللي بيساعد على تعزيز صحة البشرة والحصول على بشرة خالية من العيوب.

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