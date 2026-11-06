تركيبة ايورفيدية لوقف تساقط الشعر وتحفيز نموه بشكل سريع وفعال

هنشارك معاكم طريقة تحضير سيروم طبيعي، للحصول على شعر اكتر كثافة وقوة بشكل سريع وفعال.

هتحتاجي :

- ١/٢ كوباية من عصير جذور الزنجبيل.

- ١/٤ كوباية من زيت الزيتون.

- معلقتين كبار من زيت الخروع او زيت الارجان.

- معلقتين كبار من زيت جوز الهند.

- معلقتين كبار من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام :

١- ابشري الزنجبيل ناعم وحطيه في قطعة قماش او على مصفى ضيقة واضغطي عليه لاستخراج العصير.

٢- ضيفي زيت الزيتون، زيت الخروع (او زيت الارجان)، وزيت جوز الهند، وزيت فيتامين E لعصير الزنجبيل.

٣- اخلطي المكونات مع بعض كويس، وانقلي السيروم في زجاجة سبراي.

٤- للاستخدام، رشي السيروم على جذور الشعر ويكون مغسول، ودلكيه في فروة راسك كويس.

٥- غطي شعرك بقبعة استحمام او كيس بلاستيك، وسيبيه لمدة ٣٠ دقيقة على الاقل.

٦- بعدها اغسلي شعرك بالطريقة العادية، واتخلصي على من كل بقايا السيروم تماما.

فوايد السيروم :

- بيساعد على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه، لانه بيحتوي على مجموعة من الفيتامينات اللي بتغذي بصيلات الشعر، وبتحافظ على صحتها، وبتقلل من تساقط الشعر.

- بيساعد على علاج قشرة الراس، لاحتوائه على خصائص قوية مضادة للميكروبات بتساعد في السيطرة على القشرة.

- بيعيد الرطوبة للشعر وبيمنع الجفاف.

- تغذية الشعر، والحفاظ عليه قوي وصحي.

نصايح للحفاظ على شعر صحي :

- حافظي على درجة حرارة مناسبة للماية :

درجة حرارة الماية بتلعب دور مهم، الماية السخنة بتسبب ضرر لبصيلات الشعر وبتمنع نموه، والماية شديدة البرودة با في فروة الراس، عشان كده بننصحك تستخدمي ماية فاترة لغسل شعرك، ده هيضمن تنضيفه بفعالية اكبر، وهيحافظ عليه محمي وناعم.

- امشي على نظام غذائي صحي :

النظام الغذائي الصحي يعتبر من اساسيات العناية بالشعر، احرصي على اكل كمية كافية من الفواكه والخضروات الطازة، بالاضافة للاطعمة الغنية بالبروتين زي فول الصويا، اللبن، الاسماك، ومنتجات الالبان، وماتنسيش تشربي كمية كافية من الماية، واتجنبي الوجبات السريعة.

النظام الغذائي الصحي بينعكس بشكل ايجابي على بشرتك وشعرك، لان البشرة والشعر بيحتاجوا تغذية داخلية وخارجية.

- اتجنبي تسريحات الشعر المشدودة :