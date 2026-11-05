النهاردة هنشارك معاكم وصفة لتفتيح الجسم كله، باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في مطبخك. هتحتاجي : - معلقة كبيرة كركم. - معلقة كبيرة من خشب الصندل البودر. - معلقة كبيرة من دقيق الحمص. - معلقة كبيرة من دقيق الشوفان. - ١/٢ معلقة كبيرة عسل. - ١/٢ معلقة كبيرة من عصير الليمون. - معلقتين كبار لبن. طريقة التحضير والاستخدام: ١- اخلطي كل المكونات الجافة مع بعض، وبعدين ضيفي لها باقي المكونات وقلبيهم مع بعض كويس للحصول على عجينة سميكة وناعمة. ٢- للاستخدام، خدي كمية من الخليط وزعيها على الجسم ودلكيها لمدة ٤ - ٥ دقايق. ٣- سيبي الخليط على بشرتك لحد ما ينشف لمدة ما بين ٥ - ١٠ دقايق. ٤- بعدها اشطفي بشرتك بالماية الباردة، وبعدها جففي البشرة ورطبيها. ٥- كرري الوصفة يوميا اثناء الاستحمام للحصول على نتايج فعالة. فوايد ال تركيبة : - تفتيح البشرة بشكل فعال. - تغذية البشرة بعمق، وتزويد البشرة بالعناصر الغذائية الضرورية لتعزيز حيويتها وتجديد الخلايا. - تقليل البقع الغامقة، اثار حب الشباب، التصبغات، التجاعيد، وده بيساعد على الحصول على لون بشرة موحد. - تنعيم ونضارة البشرة. - ازالة خلايا الجلد الميتة والشوائب والزيوت الزيادة. Whitening body طرق تانية لتفتيح البشرة : ١- اخلطي معلقة صغيرة كركم مع الزبادي، ووزعي الخليط على الجسم كله وسيبيه ينشف لمدة ١٠ دقايق، وبعدين اغسليه بالماية الباردة. ٢- اخلطي معلقتين كبار لبن مع معلقة كبيرة عسل، ووزعي الخليط على جسمك كله، وسيبيه لمدة ٥ - ١٠ دقايق، وبعدها اغسليه بماية باردة. ٣- اخلطي معلقتين كبار من دقيق الحمص مع ماية الورد لعمل عجينة، وزعيها على الجسم وافركي بشرتك لمدة ٤ - ٥ دقايق، وبعدين اغسليه بالماية الباردة. ٤- اهرسي ثمرة بابايا او موز او خيار، ووزعيها على جسمك كله وسيبيها لمدة ١٠ دقايق، وبعدين اغسلي بشرتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيبة طبيعية لتفتيح الجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.