احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 10:30 مساءً - تواصل اللجنة المصرية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تنفيذ أعمال تسوية الأراضي وإزالة الركام في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة، وتهيئة المناطق المتضررة بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وتشمل الأعمال رفع الأنقاض ومخلفات المباني المدمرة، وتسوية الأراضي وإزالة العوائق التي تعرقل الحركة، بما يساعد على تيسير تنقل المواطنين وفتح المساحات المتضررة أمام أعمال التأهيل وإعادة التنظيم، في ظل الحاجة المتزايدة إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية بالقطاع.

وتأتي هذه الجهود في إطار التحركات المصرية المتواصلة لدعم سكان غزة والمساهمة في تخفيف تداعيات الحرب، بالتوازي مع الجهود الدولية الرامية إلى تهيئة المناطق المتضررة وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مراحل التعافي وإعادة الإعمار.