رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء يحيى الهيصميبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن يحيى علي أحمد الهيصمي، مدير أمن محافظة تعز سابقاً، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.

مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد محمد وعلي وفارس وباقي أفراد الأسرة وآل الهيصمي كافة في هذا المصاب.

وابتهل رئيس المؤتمر إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".