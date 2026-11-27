احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي استجابة اللاعب الدولي المصري عمر مرموش، نجم منتخب مصر، لمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبرنامج «الحياة اليوم»، لدعم ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأوضح شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن عمر مرموش تبرع بمبلغ مالي كبير لصالح ضحايا الحادث، دون الإفصاح عن قيمة المبلغ الذي قدمه.

ووجّه الإعلامي الشكر إلى اللاعب الدولي المصري على استجابته للمبادرة، مشيدًا بمشاركته في جهود الدعم والمساندة المجتمعية للأسر المتضررة.

وأشار شردي إلى استمرار استجابة الشركات ورجال الأعمال والشخصيات العامة للمبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة وقناة الحياة، بهدف حشد المساهمات المجتمعية لدعم أسر الضحايا والمصابين.