احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

أعلن بيت الزكاة والصدقات تخصيص 10 ملايين جنيه لتقديم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أن المبلغ المخصص يستهدف مساندة الأسر المتضررة من الحادث وتخفيف الأعباء التي تواجهها، في إطار الدور الإنساني والمجتمعي للمؤسسة وحرصها على تقديم الدعم للفئات المتضررة من الحوادث والكوارث.

وأكد أن المبادرة تأتي انطلاقا من رسالة الأزهر الشريف في الوقوف إلى جانب أبناء الوطن خلال الأزمات، وترسيخ قيم التكافل والتراحم والتضامن بين أفراد المجتمع، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تتطلب تضافر الجهود لتقديم المساعدة للمحتاجين.

وفي خطوة لتوسيع نطاق المساندة، أعلن بيت الزكاة والصدقات فتح باب التبرعات أمام المواطنين والمؤسسات والجهات الراغبة في المشاركة في دعم أسر الضحايا والمصابين، بما يتيح زيادة حجم المساهمات الموجهة إلى المتضررين من الحريق.

وأشار إلى أن استقبال التبرعات يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لتوفير الرعاية والمساندة اللازمة للأسر المتأثرة بالحادث، والعمل على وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وشدد بيت الزكاة والصدقات على أهمية المشاركة المجتمعية في مواجهة تداعيات الحوادث والأزمات، مؤكدا استمرار دوره في تقديم الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجا والمتضررين، بما يجسد رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع ومساندة أبنائه.