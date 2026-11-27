أرسنال والسيتي على قمة البريميرليغتتجه الأنظار إلى قمة أرسنال ومانشستر سيتي، المقررة بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" التي تنطلق مساء اليوم الجمعة، وذلك في مواجهة قد يكون لها تأثير مباشر على سباق الصدارة، فيما يشهد اليوم ذاته ديربي "ميرسيسايد" بين ليفربول وجاره إيفرتون.

ويتصدر أرسنال، حامل اللقب، ترتيب فرق الدوري برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط على برايتون ومانشستر سيتي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما يسعى الفريق اللندني إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع نيوكاسل يونايتد 2-2 في الجولة الماضية، بينما تعادل مانشستر سيتي مع فولهام 1-1.

ويطمح أرسنال، بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتوسيع الفارق مع منافسه إلى تسع نقاط، مستندا إلى نتائجه القوية في الفترة الأخيرة.

في حين يتطلع مانشستر سيتي إلى استعادة توازنه وإنهاء سلسلة نتائجه السلبية، بعدما أخفق في تحقيق الفوز خلال مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري، مكتفيا بتعادل واحد وثلاث هزائم.

تأتي المواجهة بعد تعادل الفريقين في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا، إذ تعادل أرسنال مع بوروسيا دورتموند الألماني 1-1، فيما انتهت مباراة مانشستر سيتي ونابولي الإيطالي بالتعادل 2-2.

وفي مباراة أخرى تحظى باهتمام جماهيري كبير، يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون، يوم الأحد، في ديربي ميرسيسايد، حيث يسعى الفريق الأحمر، صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من فرق المقدمة، بعدما حقق فوزا بثلاثية نظيفة على كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يتطلع إيفرتون، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية، لتعويض خسارته الثقيلة أمام برينتفورد برباعية دون رد في الجولة الماضية، ووضع حد لسلسلة هزائمه أمام جاره، الذي فاز في آخر ثلاث مواجهات بينهما.

ويواصل برايتون، صاحب المركز الثاني، سعيه للبقاء في دائرة المنافسة، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد، الأحد، فيما يبحث مانشستر يونايتد عن استعادة توازنه عندما يستضيف برينتفورد، السبت، في ظل معاناته من نتائج متراجعة وضعته في المركز التاسع عشر برصيد ثماني نقاط.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر أمام ليفربول برباعية دون رد في الجولة الماضية، قبل أن يتعادل مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-2 في دوري أبطال أوروبا، ليواصل البحث عن انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

في المقابل، يدخل برينتفورد اللقاء من المركز السادس برصيد 17 نقطة، طامحا إلى استغلال وضع منافسه والاقتراب من المربع الذهبي.

وتفتتح الجولة اليوم الجمعة بمواجهة نوتينغهام فورست وتشيلسي، فيما يلتقي غداً السبت ليدز مع كوفنتري سيتي، وإيبسويتش تاون مع أستون فيلا.

وتقام الأحد أيضا مباريات سندرلاند وتوتنهام هوتسبير، وفولهام وبورنموث، وكريستال بالاس وهال سيتي.