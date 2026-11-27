34 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة 34 مدنيا جراء العدوان السعودي خلال الساعات الـ 24 الماضية في محافظات تعز وصعدة وصنعاء والحديدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن جرائم العدو السعودي أدت إلى استشهاد 14 مدنياً، بينهم 12 طفلا وإصابة 20 بينهم ثمانية أطفال وامرأة.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا منذ تصعيد العدو السعودي الأخير ارتفعت إلى ألف و575 شهيداً وجريحاً، منهم 524 شهيدا، وألف و51 جريحا.

وأدانت وزارة الصحة بأشد العبارات الجرائم التي ارتكبها طيران العدو السعودي وتحشيداته خلال الساعة الـ 24 الماضية، والتي استهدفت عدداً من المحافظات اليمنية، مخلفةً شهداء وجرحى في أوساط المدنيين.

وجددت دعوتها للمنظمات الدولية والإنسانية والهيئات الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المدنيون من جرائم، والعمل على وقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.